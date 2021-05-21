 

В Москве отреставрируют здание детской музыкальной школы имени Алексеева

21.05.2021, 13:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на портале госзакупок опубликован тендер на реставрацию здания детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева. Объект отремонтируют в 2022 году в рамках программы реализации национального проекта “Культура”, государственной программы Москвы “Развитие образования города Москвы”, а также проектов Сергея Собянина “Искусство — детям” и “Мой район”.

Здание было построено в 1885-м. Специалистам необходимо отреставрировать фасад: восстановить историческую отделку и декор. Также нужно отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы. Отмечается, что в этом здании после реставрации по-прежнему будет располагаться детская музыкальная школа.

Помимо этого, победителю тендера предстоит заменить кровлю, оконные и дверные блоки, сделать здание доступным для маломобильных граждан и благоустроить прилегающую территорию. К слову, к участникам закупки предъявляются особые требования: подать заявку могут компании, имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации.

“Все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса”, – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заказчик – ГКУ “Технический центр Департамента культуры города Москвы”. Все необходимые документы есть на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Компании могут присылать заявки до 7 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Учёные озадачены «организованными» атаками косаток на лодки у берегов Испании

27.10 / Мнение: О женщинах в русских – и не очень русских – селеньях

16.01 / Ученые доказали полезность какао для когнитивных функций мозга

02.10 / Ники Минаж впервые стала мамой

08.03 / «Спецслужбам просто надоело за нами гоняться»

15.02 / Названы различия в пользе красных, зеленых и желтых яблок

01.11 / Билборд с цитатой Путина сдуло с Крымского моста

26.08 / Названы возможные ощущения после вакцинации от коронавируса

19.02 / Мнение: «Меня насиловали до потери сознания, я хотела себя удушить» — Просолова о мариупольской тюрьме

20.05 / Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика