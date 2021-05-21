 

15 настолько своеобразных балконов, что их владельцам так и хочется задать парочку вопросов

21.05.2021, 13:46, Разное
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Покупая квартиру или свой дом, люди не забывают о балконе, который не только увеличивает жилую площадь, но и позволяет хранить там вещи (привет, старые лыжи и санки), развешивать постиранное бельё и даже даёт возможность заниматься садоводством тем, у кого нет дачи. Также, если вы приложите немного усилий, балкон можно превратить в шикарное место отдыха, где можно почитать или послушать музыку на свежем воздухе. А ещё, вы можете превратить свой балкон в солнечную электростанцию. Или корабль. Что? Вы думаете это невозможно? Поверьте, это только верхушка айсберга.

Просто это такой своеобразный пожарный шест

А как насчет этих солнечных панелей, установленных на балконе?

Балкон для любителей купания на свежем воздухе

Должно быть в этом доме живут профессиональные паркурщики

Возможно, этот человек всегда мечтал выйти в море, но может позволить себе лишь выйти на балкон

Дополнительный балкон для голубей. Прелестно!

Просто владелец этого балкона слишком ценит свою конфиденциальность

Как попасть на этот балкон?

Какое изящество! Какой стиль!

Между тем, где-то в Евпатории, Крым

Балкон в стиле «сделай сам»

Кто-то немного увлёкся и превратил свой балкон в тропические джунгли

Проектировщик немного психанул

Кажется, владельцы квартиры кое-что перепутали



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