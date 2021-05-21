15 истинных художников в душе, чьи работы по оформлению интерьеров вызывают противоречивые эмоции

Как говаривал легендарный по своей проницательности книжный Незнайка, художник не виноват, что остальные не доросли до его уровня, и потому не понимают творчества. Плебс, бескультурщина, что с таких взять? Только мешают заниматься любимым делом, например, оформлять интерьеры. А ведь как замечательно получается, если никто не мешает и не лезет со своей критикой!

В каждой комнате этого дома в дизайне интерьера участвуют джинсы



Абсолютно все в этой комнате покрыто коврами



Коврик из джинсовых кусочков



Мало того, что выключатель проблематично найти, так он ещё и прямо в душе находится



Даже стены здесь покрыты мехом. Не просите объяснить правила построения такой гармонии, мы и сами не знаем.



Все обращают внимание на кровать, но никого не смущает ванна сразу возле неё



Спальня в доме, который продается уже достаточно давно. Видимо, человека с таким вкусом отыскать не так просто.



Надежно, добротно, эдакий стиль «а-ля Собакевич», который гоголевский



А вот и техника для такой кухни



У вас голова динозавра не настоящая! А так ничего в целом.



Он прочный, легко отмывается и не скучный – идеально для ванной



И ничего эта ванна не старомодная, а очень даже миленькая. Особенно ковер.



Обычный принтер, немного фантазии и вот уже готовы авторские обои для комнаты!



Только не спрашивайте, что означает «55»

