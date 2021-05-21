 

16 хитрых оптических иллюзий, которые обманут мозг на раз-два

21.05.2021, 13:46, Разное
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Управлять мозгом не так уж сложно, его легко «взломать» и заставить нас ощущать, видеть то, чего и в помине нет. Для этого даже не нужно выдумывать сложную головоломку, а достаточно поиграть немного с ракурсом и перспективой. У нас есть как раз такие фотографии, на которых все сложилось таким образом, что с первого взгляда и не поймешь, в чем тут подвох. Проверим, на сколько сложно обмануть ваш мозг?

Здание, которому слиться с небом — раз плюнуть

Выглядит так, будто миниатюрный круизный лайнер поставили на столбики

Облачко аккуратно прилегло на ветку

Как для профессионального атлета, фигура у него не типичная

Машина, к которой прицепил целый фонарный столб

Маленький трактор катается по крыше

В Черч-Бей, что в Новой Зеландии, есть полосатые камни. Это отметка линии прилив

А где вторая половинка человека? Почему ноги сами по себе ходят?

Где заканчивается шея этого гуся?

Такое маленькое тело и такие огромные ноги. И в кого он такой растет?

Кот с головами на каждой стороне тела

Нет, у девушки все в порядке с ногами. Присмотритесь.

Собака застряла в стене. При неумелой телепортации такое не редкость.

Что за врачи-садисты пересадили его ногу вместо левой руки?

Еще одна прикольная оптическая иллюзия

Трава так постаралась, что теперь есть желание его немного подкачать насосом



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