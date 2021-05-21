16 хитрых оптических иллюзий, которые обманут мозг на раз-два
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Управлять мозгом не так уж сложно, его легко «взломать» и заставить нас ощущать, видеть то, чего и в помине нет. Для этого даже не нужно выдумывать сложную головоломку, а достаточно поиграть немного с ракурсом и перспективой. У нас есть как раз такие фотографии, на которых все сложилось таким образом, что с первого взгляда и не поймешь, в чем тут подвох. Проверим, на сколько сложно обмануть ваш мозг?
Здание, которому слиться с небом — раз плюнуть
Выглядит так, будто миниатюрный круизный лайнер поставили на столбики
Облачко аккуратно прилегло на ветку
Как для профессионального атлета, фигура у него не типичная
Машина, к которой прицепил целый фонарный столб
Маленький трактор катается по крыше
В Черч-Бей, что в Новой Зеландии, есть полосатые камни. Это отметка линии прилив
А где вторая половинка человека? Почему ноги сами по себе ходят?
Где заканчивается шея этого гуся?
Такое маленькое тело и такие огромные ноги. И в кого он такой растет?
Кот с головами на каждой стороне тела
Нет, у девушки все в порядке с ногами. Присмотритесь.
Собака застряла в стене. При неумелой телепортации такое не редкость.
Что за врачи-садисты пересадили его ногу вместо левой руки?
Еще одна прикольная оптическая иллюзия
Трава так постаралась, что теперь есть желание его немного подкачать насосом
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