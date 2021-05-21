Принцесса Евгения поделилась ранее неизвестным фото со свадьбы принцессы Беатрис

Два дня назад стало известно, что старшая дочь принца Эндрю, герцога Йорского, принцесса Йорка Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями, о чем сообщила пресс-служба Букингемского дворца. А вчера принцесса Евгения необычным образом публично поздравила свою старшую сестру со скором прибавлением в семье. Она поделилась в своем Instagram двумя снимками принцессы Беатрис с мужем – одно ранее неопубликованное с их тайной свадьбы, другое – селфи супругов, сделанных во время путешествия. В подписи к серии фотографий принцесса Евгения поздравила сестру с беременностью, а всех своих подписчиков со международным днем пчел, который отмечают 20 мая.

Сегодня Всемирный день пчел! День, чтобы чествовать и поздравить крутого маленького друга природы. Но наши пушистые друзья должны поделиться поздравлениями с моей старшой сестрой Би, у которой скоро будет малыш. Биби и Эдо, от всей души поздравляю вас с этой замечательной новостью! Не могу дождаться встречи с малышом! – подписала фото принцесса Евгения.

Упоминая в одном поздравление пчел и сестру, Евгения, которая в феврале этого года сама впервые стала мамой, использовала созвучной английских слов Bee (пчела) и уменьшительной формы имени сестры Bea (Beatrice).

Ранее этим днем будущие родители – 32-летняя принцесса Беатрис и ее супруг 37-летний Эдоардо Мапелли-Моцци – впервые вышли в свет после объявления о беременности принцессы, они были замечены на прогулке по Лондону. Объявив всему миру о своем интересном положении, Беатрис уже не скрывает изменившуюся фигуру. Очевидцы утверждают, что будущая мама, одетая в розовое платье и жакет, которые подчеркивали ее интересное положение, была в отличном настроении.

Напомним, внучка королевы Елизаветы II должна была выйти замуж 29 мая прошлого года, однако пышную церемонию было решено отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Свадьбу, которую уже откладывали из-за скандала с отцом невесты – принцем Эндрю, все же сыграли в июле. Церемония прошла в Виндзорском замке в тайне от всех. Жених и невеста обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности.

Частная свадебная церемония Принцессы Беатрис и Мистера Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в пятницу, 17 июля, в 11 утра в Королевской Часовне всех святых в Роял-Лодж, Виндзор. Небольшая церемония прошла в присутствии Королевы, Герцога Эдинбургского и близких членов семьи. Свадьба была проведена в соответствии со всеми государственными директивами, – говорилось в заявлении Букингемского дворца.