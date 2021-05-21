Шойгу призвал тайгу

70 лет назад солдаты пожгли у них скиты и монастыри, сегодня старообрядцы-беспоповцы учат военную элиту государства. Как это устроено.

Если вы хмыкали, узнав, что Шойгу привлекает старообрядцев с их таежным опытом к подготовке Сил спецопераций (ССО) Минобороны, то хмыкали вы абсолютно зря. Староверы водят военных по горам шестой год. На этот раз министр рассказал об этом на телеканале «Звезда». В репортаже о недавних учениях в Туве, где слова ведущего о лимнологических исследованиях и 3D-моделях соседствуют с воспоминаниями о битве на Чудском озере 1242 года (с прообразом сил НАТО). Дело в том, что одно из тувинских озер почему-то засасывает снегоходы офицеров — в отличие от других: что если мы узнаем все его тайны и будем обходить его стороной, а врага, напротив, заманим сюда?

Ну вы в курсе нашего секретного оружия: завлечь врага в трясину, мшару, чертову баню, в которых, бездонных, парятся злые духи, живущие в лесах, топях, теснинах. Где он, отяжеленный доспехами, добычей, сгинет под собственной тяжестью. Или выманить его на лед. Эффект айкидо, чем сильней и тяжелей противник, тем быстрей и слаженней он сам себя погубит.

Дословно — тот момент, когда к спецназу, мучающемуся, вытаскивая из засасывающей каши снегоходы, приземляется вертолет с учеными: «Теперь вы понимаете, почему Минобороны так важна помощь ученых? Зная о существовании таких ловушек, наши военные постараются обходить их, а противника, наоборот, смогут вывести на них, подобно тому, как это сделал Александр Невский».

А если враги будут представлены боевыми дронами? И что им вообще тут делать, если, например, китайцы вывозят из Тувы и так что им нужно (а офицеров среднего и младшего командного звена китайской армии инструкторы-староверы в 2017-м тоже обучали и водили в рейды на границе Красноярского края и Тувы), монголы повторять подвиги Чингисхана в обозримом будущем не намерены, а северо-атлантическим танкам и даже снегоходам тут в принципе не бывать никогда?

С этими вопросами повременим. Да, генералы всегда готовятся к прошлой войне, это их родовая черта, но генералам и майорам, безусловно, видней.

Я вот тоже думаю, что нынешние войны, называемые гибридными, с привлечением посторонних сил (сетевые они или природные), — не бог весть какая новость. «Природа — это мощный союзник. Просто надо уметь понимать ее», — говорят нам в репортаже «Звезды».

А кто лучше староверов это умеет? Шойгу говорит про них: «…постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Они невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

Петров и Боширов вряд ли тут обучались, а если и обучались, то явно не тем фокусам, что они демонстрируют миру. Спецназ ССО, формируемый с 2009-го, мы видели в 2014-м в Крыму — он и есть те самые «вежливые люди». В репортаже «Звезды» их называют не бойцами или воинами, а военными специалистами. Помимо чрезвычайно высоких требований к боевым и психофизическим качествам, спецназовец ССО, судя по тому, что о них нам рассказывают, должен отлично разбираться во всей технике, что ездит, летает, плавает, передает информацию, стреляет. Управлять ей, в т.ч. техникой вероятного противника, и ее чинить. Ориентироваться на местности, маскироваться и незаметно и бесшумно по ней передвигаться (а это — вся планета, ССО заточена на выполнение спецзадач за рубежом), наводить авиацию, забираться на скалы, выживать в любых климатических условиях.

Навыкам выживания, пониманию природы гор, горных рек и озер, тайги, а также различным тонкостям жизни наедине с диким миром староверы-инструкторы действительно учат в Туве с 2016 года, и это не секретилось. В частности, об этом рассказывал командующий войсками ЦВО генерал Зарудницкий. Договорились в 2015-м сначала с двумя семьями староверов (одну из них можем назвать, поскольку ее глава этого не скрывает — Петр Рукавицын), и они сперва начинали водить группы горной мотострелковой бригады (55-й), сформированной за несколько месяцев до этого в Кызыле из уроженцев Тувы и окормляемой буддийским духовенством. Тогда каждому бойцу специально под встречу с медведем выдавали по пять патронов.

Военнослужащие 55-й мотострелковой горной бригады Центрального военного округа (ЦВО), Республика Тува. Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мишки никого не съели, и в целом опыт оказался настолько успешным (Дерсу Узала, Натаниэль Бампо, Чингачгук — отдыхают), что позже его распространили на подготовку спецназа ЦВО (Новосибирская область), а затем и элитных войсковых частей.

Помните недавнее одновременное всплытие в Ледовитом океане трех подлодок? Оно сопровождалось и наземными (наледными) учениями — гонками на снегоходах со стрельбой и т.д. Арктические спецподразделения тренируются тоже тут: Тува приравнена к Крайнему Северу.

Летом 2018 года я познакомился с теми, кто водит здесь военных, и провел со старообрядцами в их тайге неделю. Думаю, у молодых офицеров общение с этими людьми оставило не менее яркие впечатления, чем у меня. И я точно знаю, что это им поможет на их многотрудном пути, — я сейчас не столько о войне, сколько о жизни. Сейчас не о горнем, это не газетное дело; земные практики староверов — они все о том, как себя вести на границе жизни и смерти и как выходить всякий раз победителем, об особой чуткости к тому, что вокруг тебя.

Верховьё

Маршевая подготовка на пересеченной местности, преодоление горных рек, ущелий и скал, добыча подножного корма, ориентирование, маскировка — всему этому обучают в основном на территории уединенной страны внутри Тувы, на границе с Монголией. Имя ее — Верховьё, долина староверов. Официально — сумон Сизимский, в нем четыре поселения: село Сизим, арбаны Эржей, Усть-Ужеп, Катазы, с десяток местечек (семей, живущих отдельно). В сумоне более двухсот дворов, оценочно, около тысячи жителей. Это старообрядцы-беспоповцы, часовенного согласия. Еще здесь скиты и пустынножители, их число вам не скажет никто, миру это знать не надо.

Напомню эпизоды из репортажей 2018-го и о том, что тогда в газету не вошло.

Нигде в русских поселениях не видел столько детей; на веревках сушатся одежды малых размеров чуть не до горизонта; и, как в кино, у берега плавают мальчишки лет шести на детских лодочках с маленькими веслами. Это верховские. От пенсий, материнского капитала и прочих пособий отказываются (но, говорят, сейчас уже на усмотрение самого человека; кто-то берет). Непьющие, не забыли, как работать.

В Верховьё летают Шойгу и Путин, в 90-х и нулевых здесь любили бывать Лужков, Михалков, Бородин (управделами президента — при Ельцине).

Я не на вертолете, еду на машине. После Усинского тракта (отличной трассы Абакан — Кызыл) надо следовать на юго-восток, вдоль Малого Енисея, против течения. И еще чуть более ста верст — хоть пунктиром, но асфальт до Усть-Бурена. Напоминанием об исчезнувшей советской цивилизации — развалины белокаменных с очень высокими окнами коровников, непременный и уцелевший Ленин, тут он, как позднесоветская интеллигенция, в кроличьей шапке (разброс температур от абсолютного максимума до минимума — сто градусов, тут фиксировали минус 60), доски почета с главным земляком — Сергеем Шойгу. Далее дороги условны. Весной и осенью их нет. Летом может повезти, если пройдет грейдер золотодобытчиков; по пути — паром (работает на силе течения, удерживается перекинутым с берега на берег тросом, управляется подростками лет по 13–14). С декабря по март расклинован зимник. До отдаленных поселений и скитов дорог не было и нет.

От Эржея, близ которого кидаю машину, дальше на лодке по Ка-Хему (Малому Енисею), потом по Кызыл-Хему (самой красивой реке Восточной Сибири). Для местных это всё Енисей, единый, иначе не называют, самая полноводная и мощная река Сибири и России. Идти 9 часов.

Сейчас туда только на лодках — а это пороги, шиверы, перекаты, прижимы, щеки. Зимой — на снегоходах. Так добираются до своей тайги: у каждой семьи передаваемый по наследству участок в десятки квадратных километров (это и называют «тайгой»), где глава семьи охотится зимой. Участки — в отдалении от деревень, рядом с которыми зверье не бьют, лес не рубят. И рядом с зимовьем деревья не валят — отойдут вглубь чащи. С реки избушки не заметишь, хотя стоят на берегу. Тропы еле различимы. То же — скиты. К старцам и старицам ходят, но путей не натаптывают.

Лодки староверов Верховья. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

У истоков Енисея — тайга Вакума. До «дальних таёг» (дальнего края участка) Вакума — 220 км.

Край ближний — в 180. Тайга Вакума — последняя на Енисее, выше никого, монгольская граница.

Он и ведет нашу лодку. 49 лет. Прямая спина, ни единого лишнего или неловкого движения. Высокий и крепкий. Рыжая борода (все здесь румяные и без морщин, возраст определяешь только по седине да по шее) и в тон бороде спасжилет. Не ортодокс, значит. Это у семейских (старообрядцев в Забайкалье) все яркое, а тут такое, скорее, не одобряется, говорят: «красное (цветное) носить — беса тешить». У Вакума шесть братьев, все здесь. Две дочери и четыре сына. Старший сын Миней, 27 лет, с нами на второй лодке.

Дед Вакума пришел сюда из РФ (Пермской губернии) в 1913–1914-м. Он и застолбил этот участок на границе в 1939 году. Летом поднимался сюда на шестах, груз на порогах перетаскивал берегом. Неделями шел. Зимой — на лошадях.

С войны не вернулся. Мнение, что старообрядцы уклонялись от нее, и сейчас от службы бегают, и Москву ненавидят, ошибочно. Как раз только что вернулся из армии второй сын Вакума.

Тайга перешла отцу Вакума, потом ему самому — здесь всё, хоть бумаг нет, передается по наследству, и власти в заведенный порядок не вмешиваются.

Путик Вакума (циклические зимой «обходы», охотничья тропа, она же жизненный календарь) — пять изб и пять дней. Все избушки — в дневном переходе друг от друга. Шестой день — управиться по хозяйству, разобраться с промышленным. С добытым. Это — соболя. «Белка уже ничего не стоит. Да и соболь». Изредка — кабарга, рысь, горностай. Для себя, не на продажу — сохатый, марал. Возвращается в начало, воскресенье молится. И пошел снова по кругу.

Так все устроено и никогда не поменяется. Водить спецгруппы военных в 100-километровые рейды вдоль своей реки от Усть-Ужепа, куда их забрасывают вертолетами, староверы тоже приладились за пять дней — это финал 30-дневного курса, который для солдат бригады и армейской авиации начинается на базе «Ергаки» (Красноярский край). Позже другие подразделения начали проходить и дальше.

Мы идем на лодке, и в эти дни по всей реке — никого, только краснокнижные дрофы, аисты, орланы да инверсионный след истребителя, идущего кромкой российского воздушного пространства.

На границе с Монголией, образуя Кызыл-Хем, сливаются три реки Шишхид-Гол, Бусийн-Гол и Белин, еще выше — белки (снеговые горы). Ледники там не тают до конца никогда, даже в самое жаркое лето (в Кызыле, когда его проезжал, градусник в машине показывал 43 градуса, уличное табло — 58). Через Бурятию и Монголию экспедиционные и туристические группы сюда выходят на конях, а из Тувы добраться без помощи староверов нереально.

Немного южней — озеро Тере-Холь и на острове древний замок Пор-Бажын — то ли буддийский монастырь, сооруженный киданями в XI–XII веках, то ли уйгурская крепость VIII века. Точного знания нет, а легенд — на выбор. Многие из них повествуют, что как раз тогда, 12 веков назад, здесь жили высокие люди с преобладанием европейских генов. Это вполне могли бы быть уйгуры. А еще больше легенд о том, что тут — северные ворота в Шамбалу. Вход (о выходе не известно). Путин, посетив Пор-Бажын в 2007-м, ничего подобного не обнаружил. Ну или нам не рассказали. Собственно, за этим, в поисках Беловодья (Шамбалы), русские люди, не одни старообрядцы, и шли в Азию все глубже — такая версия удобна, чтоб не заостряться на том, от кого и чего они бежали.

Владимир Путин на озере Тере-Холь, где находится крепость Пор-Бажын, 2007 год. Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

О планах Шойгу отгрохать здесь «русский Шаолинь», где молодежи давали бы уроки верховой езды, восточных единоборств и философии, давно никаких новостей. Так что высокий человек европеоидного типа Вакум, держащий здесь путик, — смотритель начала самой суровой и сильной реки Сибири. А то и ворот в Беловодье. Потом будет Миней.

Мир неподвижен и четок как на картине, скалы отвесной стеной на два км и выше, столовые горы, как на Марсе, и абсолютное безмолвие, но не тишина — река шумит, водопады, родники; все, как миллионы лет назад.

Родня

В репортаже «Звезды» ни одного старовера нам так и не показали. Говоря про них, показывали исключительно тувинцев — егерей, охотоведов, чиновников. Вот и я не буду расшифровывать Вакума и Минея — они не хотели распространяться на эту тему, поэтому и названы тут не своими именами (все остальные имена подлинные).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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