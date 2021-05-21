Транс-Аруначал Драйв 2021: Скрытые чудеса из страны залитых рассветом гор

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Аруначал-Прадеш — штат, богатый плодородной почвой, устойчивыми долинами и бирюзовыми реками, полностью оправдывает свое название, которое означает «благословленный лучами солнца». Будучи обширным штатом на индийском субконтиненте, это не очень популярное туристическое направление и всегда было пронизано разной степенью любопытства, подозрительности и общего чувства: «Интересно, какой должна быть там жизнь?»

Итак, вы можете себе представить, как, когда меня попросили поехать и посетить штат в рамках Транс-Аруначал Драйв 2021, я был невероятно взволнован и заинтригован.

Помимо того, что мне предстояло исследовать новое место, эта поездка также понравилась мне энтузиасту растений, так как я наконец узнал, почему именно этот штат называют раем для ботаников.

Итак, вот мой опыт Trans-Arunachal Drive-2021 и проблеск того, что означают пара дней веселья на песчаных почвах рядом с сотнями роз, красочными орхидеями, золотыми папоротниками и пышными зелеными холмами.

День 1: Прибытие.

Аэропорт Дибругарх — Намсай

Перед отъездом в аэропорт мы должны были пройти экспресс-тест на антигены как часть протокола для въезда в штат Аруначал. В наши дни путешествия стали нормой, хотя и заманчивы, но из-за COVID-19 стали немного утомительны со всеми тестами на covid, саморегистрацией в аэропорту и обширными мерами безопасности и гигиены. Прошли те времена, когда путешествие означало просто собирать вещи и наслаждаться путешествием. Но эти меры предосторожности, безусловно, зовут час.

Как бы то ни было, после утомительного путешествия мы наконец прибыли в Дибругарх, Ассам, а через 114 км езды от аэропорта мы добрались до города Намсай. Прибыв поздно вечером, было просто тихо, прежде чем он рухнул спать в предвкушении поездки на следующий день.

День 2: Позывной Приключение 6

На следующее утро нашей команде из двух женщин был назначен 2,2-литровый дизельный двигатель LX4-STR с жесткой крышей Mahindra Thar. В соответствии с давней традицией Махиндры на экскурсиях на автомобиле нашему Тару был присвоен позывной «Приключение 6».

Имея в своем распоряжении чудовище Тара, у нас был день для знакомства с Намсаем, и это началось с восхитительного обеда, который состоял из супа из банановых стеблей и пудинга из красного риса, приготовленных в комбинированном стиле бенгальцев и аруначали.

Остаток дня мы провели, исследуя местный рынок Намсая, где нам удалось увидеть некоторые уникальные местные овощи и зелень — ойек, кармва сааг и т. Д., А также отведать некоторые местные деликатесы, такие как рассол из крыжовника и луковые паприки.

День 3: Скорость = расстояние / время

Намсай — перевал Пангсау — Хаюлян

Мы, однако, начали наше настоящее путешествие в День 3, где перед официальным снятием флага нас угостили прекрасным танцем племени Тай-Кхамати из Аруначал-Прадеша в самом популярном туристическом месте Намсаи, Золотой пагоде.

После танца нашу поездку остановил главный министр Аруначал-Прадеша Пема Кханду. Поездка в первый день была самой длинной — около 321 км. Нашей целью был Хаюлян.

Примерно через 80 км Махиндра сообщил нам, что мы будем участвовать в неожиданном ралли «время-скорость-расстояние» (TSD). Группа собралась в одном месте на маршруте, где нас проинструктировали и выдали наше снаряжение.

Концепция ралли «время-скорость-расстояние» заключается в том, что вы должны перемещаться по картам и заранее заданному путевому журналу, чтобы преодолеть заданное расстояние за заданное время. Что показывает этот тест, так это способность балансировать скорость и время. Конечно, это было приключение Махиндры, и большая часть нашего маршрута не имела сети сотовой связи, поэтому мы полагались на старые школьные карты и проходили курс совместными усилиями водителя и навигатора.

Помимо соблюдения всех тонкостей ралли TSD, нам также пришлось столкнуться с оползнями, которые здесь довольно часто встречаются в долинах. Это сделало некоторые участки маршрута довольно сложными. Тем не менее, Thar с его превосходными внедорожными качествами и высоким клиренсом мчался по всему, как возбужденный горный козел, и доставлял нас домой, даже не вспотев.

Более того, вишенкой на торте в этот насыщенный событиями день стало то, что наша машина Adventure 6 выиграла ралли TSD. Для нас было захватывающим опытом выиграть эту гонку, основанную на сохранении расчетной скорости и своевременном прохождении определенной дистанции.

Чтобы возбудить аппетит, нам пришлось попробовать вкуснейшие блюда, такие как сладкие рисовые оладьи, завернутые в банановые листья и овощные котлеты, а также красный чай. Наконец, по пути мы также увидели границу Индо-Мьянмы на перевале Пангсау.

День 4: непредсказуемая погода

Хаюлян — Кахо

Весьма насыщенная событиями поездка накануне закончилась ночью под звездами, когда Махиндра устроил нам ночлег в палатках на берегу красивой бирюзовой реки Лохит. На следующее утро, заправив машину топливом, мы уехали в Валонг, который находится примерно в 100 км от Хаяляна. По пути можно было увидеть мастерство 4×4 Thar, когда мы пересекали каменистые дороги, ведущие в Валонг.

В то время как небо держалось последние два дня и давало нам ярко-синий холст для нашей поездки, на третий день все выглядело так, будто вот-вот все это уйдет. Я провел всю свою жизнь в пределах Мумбаи и его предсказуемых климатических условий, и мне было интересно попытаться понять непредсказуемую погоду на холмах. Нашу ночную остановку в Валонге, другом кемпинге, пришлось эвакуировать из-за наводнения. Нам посчастливилось найти место для проживания в семье поздней ночью, и мы были благодарны за то, что нам было тепло внутри, пока мы все наблюдали, как небеса обрушивают свою мощь на город.

Однако до того, как дожди обострили свою ярость, мы повеселились в кемпинге и нас развлекали местными танцами артисток Валонга и показом мод молодежных групп местных племен.

День 5: Граница

Кахо — Донг — Валонг — Хайулян

Нашим основным пунктом назначения на 5-й день была деревня Кахо, путешествие протяженностью xxx километров, изюминкой которого было осмотр границы Индокитая. По прибытии в деревню нас тепло встретило местное племя Мейор с рисом чивда «какум» и «чой», то есть чаем, который традиционно готовят с молоком яка и маслом. Удивительно, но хотя официальным языком деревни является майор, мы обнаружили, что они действительно хорошо говорили на хинди, что значительно улучшило нашу способность взаимодействовать с ними и изучать их пути. Еще одна местная достопримечательность — это то, что в Валонге есть горячие источники, куда можно пойти и насладиться удивительным природным горячим спа. Сидя за рулем Thar в этот день поездки, я также наслаждался обширными пустыми дорогами и живописными видами, поскольку на дорогах почти не было движения, в отличие от многолюдных переулков города. позвонил домой.

День 6: Последняя остановка.

Парашурам Кунд — Тезу — Бомжир

В наш последний день на Транс-Аруначал-драйв мы совершили экскурсию к могучему Паршурам Кунд. Пыхтеть и подниматься по 360 ступеням, чтобы добраться до святыни, стоило усилий, и я очень горжусь тем, что я взялся за это.

После того, как это вычеркнули из моего списка, нашей следующей и последней остановкой в ​​пути была деревня Бомжир. Маршрут состоял из трехполосного шоссе, и именно здесь мне пришлось испытать манеры Тара на шоссе. После моей поездки по сельской долине было большим удовольствием постоянно развивать трехзначную скорость, при этом экономия топлива составляла от 15 до 19 км / ч.

В заключительном лагере моего этапа тура нас приветствовали женщины общины Ади с народными песнями и народными танцами. В своих традиционных костюмах, сияя невинными улыбками, исполнители красиво пели, что означало подходящее завершение поездки. Когда песни и танцы были исполнены, у нас также появилась возможность посетить местный ликеро-водочный завод и посмотреть, как традиционно варят рисовое пиво.

Плавник.

На протяжении всего нашего путешествия примерно 800 км от Дибуруга до Бомджира мне очень нравилось отставать от Тара почти на любой местности. Будь то холмы, долины, каменистые тропы или тропы, заполненные водой, Тар совсем не вспотел и вместо этого упивался славой всех испытаний, которые ему бросали.

В целом красота этого государства, граничащего с тремя странами — Бутаном, Мьянмой и Китаем, еще больше усиливалась дружелюбным поведением его народа. Местные жители говорят, что через каждую милю вы найдете другой язык и племя. Однако, хотя они могут говорить на разных языках, невинные улыбки и дружелюбное поведение местных жителей заставляли нас чувствовать себя желанными гостями, куда бы мы ни пошли. Кроме того, по их традиции все, от птиц до грызунов, являются деликатесами. Так что не удивляйтесь, если кто-то подаст вам жаркое из шелкопряда или сухих крыс на вашей тарелке за обеденным столом. Киви и персиковое вино также являются популярными местными напитками. В целом, это место — настоящий экспериментальный рай для невегетарианцев, однако вегетарианцы будут искать хорошие варианты. И, наряду с по-настоящему веселым опытом вождения, вы также переносите воспоминания о безмятежных визуальных образах этих нецивилизованных величественных гор.

Нашим настоящим героем поездки действительно был Махиндра Тар. Хотя мне довелось испытать его в качестве крейсера дальнего следования на сельских дорогах Аруначал-Прадеша, чтобы получить более подробное представление о транспортном средстве и о том, как он работает в городских условиях, прочитайте наш обзор или посмотрите наше видео ниже .