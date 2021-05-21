 

Компания Nvidia ограничит майнинговую производительность своих видеокарт

21.05.2021, 13:30, Новости дня
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Видеокарты выпускают для обычных пользователей, а не для ферм майнинга, заявили в компании Nvidia, огласив при этом, что они намеренно ограничили майнинговую производительность видеоускорителей RTX 3080, 3070 и 3060 Ti.

Если теперь вы захотите с их помощью добывать Ethereum, имейте в виде, что хешрейт сокращен вдвое, уточнили в компании Nvidia.

Отгрузка первой партии видеокарт с особыми возможностями ожидается до конца мая, обещает производитель. Для того чтобы отличить их от обычных устройств аналогичного класса, стоит обратить внимание на маркировку. Надпись «Lite Hash Rate» следует понимать как метку видеокарты не для майнеров. Геймеры никакой разницы не почувствуют, обещают эксперты.



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