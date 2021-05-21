 

Вышли новые системы жидкостного охлаждения Arctic

21.05.2021, 13:30, Новости дня
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Новые системы жидкостного охлаждения от Arctic уже можно оформлять по предзаказу. Производитель анонсировал две модели. Liquid Freezer II 240 RGB обойдется покупателю в 90 американских долларов. А цена на Liquid Freezer II 240 A-RGB составит 110 долларов США.

В обеих системах использованы радиаторы типа 240 мм, отмечает производитель. Его толщина составляет 38 мм, а общая длина охлаждающих трубок – 450 мм. Для ускорения снижения температуры в радиаторе используется сразу два вентилятора с диаметром 12 см.

Вращаясь со скоростью до 1800 оборотов в минуту, вентиляторы могут обеспечить производительность до 83 кубометра воздуха в час. Это очень эффективные системы охлаждения, уточняют эксперты.



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