Вышли новые системы жидкостного охлаждения Arctic

Новые системы жидкостного охлаждения от Arctic уже можно оформлять по предзаказу. Производитель анонсировал две модели. Liquid Freezer II 240 RGB обойдется покупателю в 90 американских долларов. А цена на Liquid Freezer II 240 A-RGB составит 110 долларов США.

В обеих системах использованы радиаторы типа 240 мм, отмечает производитель. Его толщина составляет 38 мм, а общая длина охлаждающих трубок – 450 мм. Для ускорения снижения температуры в радиаторе используется сразу два вентилятора с диаметром 12 см.

Вращаясь со скоростью до 1800 оборотов в минуту, вентиляторы могут обеспечить производительность до 83 кубометра воздуха в час. Это очень эффективные системы охлаждения, уточняют эксперты.