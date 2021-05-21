 

Алкоголь может немедленно провоцировать приступы аритмии

21.05.2021, 13:26, Разное
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Врачи давно слышат жалобы пациентов на то, что прием алкоголя провоцирует у них приступа фибрилляции желудочков (мерцательной аритмии) – опасного вида нарушения сердечного ритма. Однако этот феномен очень сложно изучать, потому что связь между этими явлениями нужно изучать в реальном времени. То есть, «выследить» аритмию нужно сразу после того, как человек выпил.

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) – нарушение сердечного ритма, при котором предсердия сокращаются быстро и неритмично. Желудочки сердца при этом тоже сокращаются с неправильным ритмом. Это состояние увеличивает риск развития сердечной недостаточности, инфарктов миокарда, инсультов и некоторых других болезней.

Мерцательная аритмия часто протекает без симптомов. Она может сопровождаться ощущением сердцебиения, «выпадением» ударов сердца, слабостью, головокружением, одышкой, болью в грудной клетке.

Новое исследование стало первым в своем роде. Его авторы смогли объективно подтвердить, что приступы мерцательной аритмии связаны с употреблением алкоголя.

В исследовании приняли участие 100 пациентов в среднем возрасте 64 год с преходящей мерцательной аритмией. То есть, нарушения ритма у них были не постоянными. Участники носили кардиомониторы, которые фиксировали их сердечный ритм. Их просили включать этот прибор перед употреблением алкоголя. Уровень алкоголя в их крови постоянно контролировал носимый сенсор.  

Исследование показало, что даже один стакан вина или пива связаны с увеличением риска приступа мерцательной аритмии в два раза в течение четырех часов после выпивки. Прием двух и более порций алкоголя (одна порция – эквивалент 10 грамм чистого спирта) увеличивали этот риск в три раза.

За четыре недели исследования приступы мерцательной аритмии были зафиксированы у 56 человек. Оказалось, что увеличение концентрации алкоголя в крови на каждые 0,1% повышает риск приступа на 40% на 12 часов. В целом, средняя концентрация алкоголя в крови за время исследования также оказалась фактором, предсказывающим риск возникновения аритмии.

Профессор Грегори Маркус (Gregory M. Marcus), соавтор исследования, отметил, что многие люди считают, что алкоголь в небольших дозах полезен для сердца. Однако, подчеркнул он, исследования последних лет не подтверждают это.  



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