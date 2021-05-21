Составлен список запрещенных для гипертоников продуктов

Специалисты составили перечень продуктов, которые запрещено есть гипертоников. Им стоит избегать соленой пищи, поскольку почкам становится труднее фильтровать кровь.

Кроме того, не нужно есть маргарин, рафинированное масло. Эксперты рекомендуют настоятельно отказаться от употребления попкорна, магазинных сыров, поскольку эти продукты способствуют повышению уровня плохого холестерина.

Еду быстрого приготовления и консервированный томатный соус содержат много натрия. По данной причине нельзя есть мясные продукты, у которых длительный срок хранения. В рационе не должна присутствовать китайская еда на вынос.

Эксперты обратили внимание на недопустимой употребления спиртных напитков. Эта привычка влечет за собой повышение артериального давления. В перспективе не исключено появление и других патологий сердечно-сосудистой системы. К тому же в спиртном присутствует много калорий.

Неподходящей для гипертоников является выпечка, сладкое и газированная вода. Давление повышает кофеин и красное мясо.

Источник: rsport.ria.ru