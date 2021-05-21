Медведчук заявил, что не мог передать спецслужбам РФ секретные данные, так как не был к ним допущен

“Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации Президента. После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным”, – сказал Медведчук.

На вопрос, общался ли он неофициально с боевиками на Донбассе в 2014 году, Медведчук сказал: “Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были даны в отношении мирного урегулирования”.

По его словам, он вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе по электроэнергии. “Я вел переговоры по принципиальным поставкам электроэнергии в Украину, и такой договор властью был подписан и заключен. Участие в переговорах по заключению контракта и подписанию самого контракта я никогда не принимал”, – сказал он.

Говоря о своих встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Медведчук отметил: “Я встречался с господином Порошенко в 2014-м, 2015-м и следующих годах, до 2018-го, пока мы не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц”.

Он также назвал опубликованное Bihus.info расследование о его переговорах с боевиками “провокацией”, пишет “Апостроф”.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

—