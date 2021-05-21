 

СБУ заблокировала в Чернигове российскую ботоферму

21.05.2021, 13:22, Новости дня
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Сотрудники спецслужбы установили, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

По данным СБУ, действиями исполнителей, которые использовали почти 2,5 тыс. бот-аккаунтов, дистанционно управляли организаторы из России.

Злоумышленники использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, проводили транзакции в санкционных электронных платежных системах.

Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-канальных GSM-шлюзов, два SIM-банка на 128 карточек каждый, 370 SIM-карт российского мобильного оператора, а также три ноутбука, с которых осуществлялось управление телекомоборудованием ботофермы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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