 

Новый прокурор в деле “Роттердам плюс” закрыл дело из-за отсутствия состава преступления

21.05.2021, 13:22, Новости дня
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Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения “свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов”, сообщили в НАБУ.

В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

Контекст:

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, об этом сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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