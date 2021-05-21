Рада на 50% увеличила выплаты детям-инвалидам, пострадавшим от взрывоопасных предметов

“Размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, пострадавших от взрывоопасных предметов, повышается на 50%”, – говорится в тексте закона.

По предварительным расчетам, выплаты повышенного размера государственной социальной помощи таким детям составят 783,1 тыс. грн ежегодно, отмечается в пояснительной записке к документу.

Контекст:

Представительство UNICEF в Украине в апреле этого года привело данные о детях, погибших на Донбассе в результате взрыва боеприпасов с начала вооруженной агрессии России. По информации организации, погибло 42 ребенка, еще 144 получили ранения.

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