Леди Гага рассказала, что забеременела после изнасилования продюсером

В разговоре с ведущей, американской журналисткой Опрой Уинфри, она призналась, что в 19-летнем возрасте (2005) пережила изнасилование, которое совершил музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

По словам артистки, продюсер, угрожая уничтожить все ее записи, потребовал раздеться. Леди Гага отметила, что не помнит деталей происходящего, кроме того, что была в оцепенении, а затем испытала боль. Артистка подчеркнула, что после случившегося продюсер держал ее взаперти в студии и жестоко обращался, а затем в тяжелом состоянии отвез к родителям.

Через несколько лет после изнасилования артистка обратилась за помощью к психиатрам, так как у нее была депрессия и попытки причинить себе вред. О судьбе ребенка она не сообщила – сейчас детей у певицы нет.

Леди Гага подчеркнула, что спустя 16 лет продолжает путь к исцелению.

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.

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