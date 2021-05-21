Мнение: Почему малый бизнес не должен брать кредиты

Примерно 15% малых и средних предпринимателей получают деньги «на развитие бизнеса» от родных или друзей. В банках брать кредиты сложно — ипэшникам банкиры не доверяют, поэтому стараются давать им кредиты только по конским ставкам и только в том объёме, который ипэшник точно сможет отдать:

https://www.rbc.ru/economics/20/05/2021/60a50cf19a79473e833e1ca3

Пожалуй, банки правы. Кредиты малому бизнесу не нужны. Бизнесмены обычно берут кредиты от безысходности — загнав себя предварительно в ситуацию, когда без кредита всё выходит совсем уж плохо. Излишне пояснять, что друзья и родные, дающие кредиты предпринимателям, часто обнаруживают себя в положении невольных меценатов — они серьёзно рискуют своими деньгами, получая взамен или символические проценты, или просто дежурное спасибо от родственника-бизнесмена.

С долгами сейчас действует простое правило. Если человек кредитоспособен, он может взять кредит в банке. Если человек не может взять кредит в банке, он некредитоспособен. Давать деньги в долг некредитоспособным людям — так себе идея. Когда очередной поворот судьбы вынудит вашего должника тянуть с возвратом долга, вы не только испортите с ним отношения, но ещё и потеряете свои деньги.

Когда говорят о выгодности кредитов, обычно имеют в виду следующее: да, я заплачу по кредиту такие-то проценты, однако если я не возьму кредит, мне придётся потерять ещё больше.

К примеру, таксиста штрафуют на 5 тысяч рублей. У водителей в России есть льготный период — если оплатить штраф за 20 дней, на него дадут скидку в 50%, то есть можно будет заплатить только 2500. Таксист тянет до последнего, потом берёт в микрозаймах 2000 рублей, добавляет 500 своих и оплачивает штраф. В конце месяца таксист возвращает займ.

С одной стороны, таксист молодец. Провернул успешную финансовую комбинацию — получил скидку в 2500 на штраф, потратил 1000 рублей на проценты, итого он в плюсе на 1500 рублей. С другой стороны, если бы таксист сам не загнал себя в сложную ситуацию, ему бы вовсе не пришлось связываться с микрозаймами.

В малом бизнесе кредиты в большинстве случаев берутся именно по такой схеме. В нулевых годах один небольшой банк специализировался как раз на кредитах ипэшникам, которых тогда называли смешным словом ПБОЮЛ. Кредиты банк выдавал под 80-100% годовых. Рабочая схема была примерно такой.

1. Бизнес-вумэн владеет точкой на рынке, торгует дублёнками.

2. Начинается сезон — надо закупить товар в Турции.

3. Предпринимательница берёт кредит под 80% годовых, закупает товар.

4. В течение двух-трёх месяцев она продаёт товар с накруткой в 200%.

5. Кредит закрывается. Переплата составляет всего лишь 20-25%.

С одной стороны, ситуация вин-вин, выгодно всем. Банк получает жирнющий процент, предприниматель получает дополнительный доход. С другой стороны, если бы предприниматель сам себя не загнал в ситуацию безденежья, ему бы не пришлось отдавать значительную долю своей прибыли хищному банку.

Судите сами. Если предприниматель может потянуть выплату кредитов, взятых под 20-25% годовых, значит у него хорошая рентабельность, и он может быстро накопить ту сумму, которую берёт в кредит. Если предприниматель зарабатывает меньше, значит он занимается ерундой — работает в минус. Кредиты всего лишь оттягивают неизбежное банкротство.

Логика простая, однако она немедленно становится сложной, когда мы переходим от абстрактных математических моделей к живым людям из крови и плоти. Бизнес — не зарплата, которую платят более-менее равномерными кусками из месяца в месяц. В бизнесе бывает то пусто, то густо: сезонность, удача, много разных других факторов приводят к тому, что в апреле бизнесмен в минусе на 300 тысяч, в мае в плюсе на 2 миллиона, а в июне снова в существенном минусе.

Нужна крепкая сила воли, чтобы не потратить прибыли жирных месяцев на машины, квартиры, заграничные туры и оплату обучения в Британии для своих детей. Предприниматель полагает, что раз он впахивает, как проклятый, по 14 часов в день, решая бесконечные проблемы и пытаясь свести концы с концами, он заслуживает высокого уровня потребления. В результате все прибыли проедаются, после чего «внезапно» выясняется, что на закупку товара нужно брать кредит.

Когда бизнесмен действительно хочет развиваться, он просто откладывает 50% или 75% прибыли от своего бизнеса в кубышку. Эти деньги служат и страховочной подушкой, и ресурсом для расширения. Так как с банками при таком стиле работы делиться не надо, развитие получается куда как более быстрым и надёжным, чем на кредитные деньги. Если же бизнесмен не получает прибыли, и откладывать ему не с чего, тогда, повторюсь, кредиты могут только оттянуть неизбежный крах. Как бизнесмен может надеяться платить ежемесячную дань банку, если ему не хватает денег даже на себя?

PS. Это восьмидесятая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Предыдущие статьи серии можно найти вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/tag/Размышления о ведении бизнеса в России