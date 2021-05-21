 

На Ямале второй раз за неделю произошла авария с разливом нефтепродуктов

21.05.2021, 13:04, Новости дня
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Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тыс. кв. метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода, аварийный участок перекрыт, сообщил представитель экстренных служб.

Источник сообщил, что «в 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел порыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения «Газпромнефти» (название не уточняется)», нефтепродукты разлились «на площади около 2 тыс. кв. метров», передает РИА «Новости».

По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет, аварийный участок перекрыт.

Позже информацию подтвердили в пресс-службе «Газпромнефть-ННГ»: «Специалистами «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85% на Крайнем месторождении. В настоящее время участок локализован, ведутся работы по очистке».

Указывается, что «угрозы водным ресурсам и лесному фонду нет», предприятие проведет расследование причин произошедшего.

Неделей ранее в том же Пуровском районе уже происходил разлив 3 тыс. кубометров нефти из-за прорыва трубопровода на Карамовском нефтяном месторождении. Транспортировку нефтепродуктов пришлось перевести на резервную ветку, власти сообщали, что ситуация под контролем.

Ранее утечка дизельного топлива из резервуара объемом 20 тыс. кубических метров произошла на территории одной из структур «Норникеля» в Дудинке Красноярского края.

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

В марте Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.



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