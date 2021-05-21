 

Шапша предложил Маску Калужскую область под открытие производства

21.05.2021, 13:04, Новости дня
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в РФ завод Tesla. По его словам, область полностью готова к этому.

«Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», – написал Шапша во ВКонтаке.

На территории Калужской области располагаются предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, а также множество компонентных производств, передает РИА «Новости».

С аналогичным же предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Илон Маск сообщил о планах размещения производства тесла в России. Welcome to Udmurtia (Доброе пожаловать в Удмуртию – прим. ВЗГЛЯД)! Площадка для вас готова!» – написал он в Twitter.

Ранее в пятницу миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.



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