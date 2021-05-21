Подробно об аксессуарах Kia Seltos 2021 года

Обновленный Kia Seltos был запущен в Индии в начале этого месяца. Наряду с новым логотипом бренда, дополнительными функциями и двумя новыми вариантами, Seltos теперь стал более желанным, чем раньше. Чтобы узнать больше о новых Seltos, нажмите здесь. Теперь, если вы планируете купить этот среднеразмерный внедорожник, корейский автопроизводитель также предлагает множество аксессуаров, из которых вы можете выбрать. Мы перечислили их ниже вместе с ценами.

Прежде всего, это ряд хромированных украшений, которые оживят очаровательный Seltos. Их можно установить на фару, передние противотуманные фары, колпачки ORVM, задние фонари, задние отражатели и дверные ручки. Помимо этих излишеств, можно также приобрести защитные элементы углов бампера, брызговики, дверные козырьки, боковую подножку, соединительный кабель и боковые молдинги кузова. Для гермофобов Kia предлагает чехол для тела, салфетку из микрофибры, био-шампунь и средство для очистки тряпки.

Многофункциональная кабина Seltos может быть дополнительно улучшена с помощью более девяти видов чехлов на сиденья, доступных в различных цветах и ​​дизайнах. Напольные коврики и коврик для багажника могут быть как с ковровым покрытием, так и с отделкой из ПВХ. Чтобы повысить коэффициент комфорта, можно использовать подушки, подголовник, шторку на лобовое стекло и поясничную опору. Другой ассортимент аксессуаров включает органайзер для заднего сиденья, накладку на порог, органайзер для багажника, автомобильный мусорный ящик, мобильное зарядное устройство, ящик для салфеток и автомобильные духи.

Подробный список аксессуаров и цены перечислены ниже.

Хромированная накладка на фару — 1,408 рупий

Накладка на переднюю противотуманную фару — 783 рупий

Украшение крышки ORVM — 1092 рупий

Защитный уголок бампера — 730 рупий

Хромированный задний фонарь — 1676 рупий

Накладка на задний отражатель — 805 рупий

Хромированный акцент на ботинках — 868 рупий

Брызговики — 634 рупий

Хромированная окантовка окон — 1,301 рупий

Хромированная дверная ручка — 1201 рупий

Дверной козырек с хромированной вставкой — 2467 рупий

Шаг в сторону — 15 291 рупий

Боковые молдинги кузова — 2470 рупий

Ассортимент напольных ковриков — от 1483 до 5222 рупий.

Диапазон чехлов на сиденья — от 5 489 до 5 744 рупий.

Накладка на пороги — 882 рупий

Органайзер на заднем сиденье — 848 рупий

Подушки премиум-класса — 1357 рупий.

Вешалка для одежды — 2391 рупий.

Поясничная опора — 876 рупий

Подголовник — 849 рупий

Развлекательная система для задней части салона — 36 045 рупий

Автомобильный мусорный бак — 493 рупий

Чехол для тела — 1331 рупий

Накачка шин — 2591 рупий

Крыша матовая черная — 9 726 рупий