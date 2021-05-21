Индонезийская агротехническая платформа TaniHub Group собрала раунд серии B стоимостью 65,5 млн долларов

TaniHub Group, индонезийский стартап, который помогает фермерам получить более выгодные цены и привлечь больше клиентов на свою продукцию, собрал серию B на сумму 65,5 миллионов долларов. Финансирование осуществлялось MDI Ventures, инвестиционным подразделением Telkom Group, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Индонезии, с участием от Add Ventures, BRI Ventures, Flourish Ventures, Intudo Ventures, Openspace Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management и Vertex Ventures.

Openspace и Intudo возвращают инвесторов из проекта TaniHub Series A стоимостью 10 миллионов долларов, о котором было объявлено в мае 2019 года. Благодаря новому финансированию общая сумма привлеченных средств составила около 94 миллионов долларов.

Основанная в 2016 году, сеть TaniHub сейчас насчитывает более 45 000 фермеров и 350 000 покупателей (включая предприятия и потребителей). Компания помогает фермерам больше зарабатывать на выращивании урожая, оптимизируя каналы сбыта, чтобы уменьшить количество посредников между фермами и ресторанами, продуктовыми магазинами, продавцами и другими предприятиями, покупающими их продукцию. Он делает это через три подразделения: TaniHub, TaniSupply и TaniFund.

TaniHub — это платформа электронной коммерции B2B, которая напрямую связывает фермеров с клиентами. Затем заказы выполняются через TaniSupply, логистическую платформу компании, которая в настоящее время управляет шестью складскими и перерабатывающими предприятиями, где урожай можно мыть, сортировать и упаковывать в течение часа, прежде чем он будет доставлен покупателям собственными курьерами TaniHub или сторонними поставщиками логистики.

Наконец, TaniFund — это финтех-платформа, которая предоставляет фермерам ссуды, которые они могут использовать при выращивании сельскохозяйственных культур, а расплачиваться за это продавая через TaniHub. Соучредитель и главный исполнительный директор Эка Памитра рассказала TechCrunch, что его система кредитного рейтинга основана на трехлетней работе, опыте компании в цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве и партнерских отношениях с финансовыми учреждениями.

«При оценке кредитного риска учитывается более 100 точек данных. Например, для продуктов финансирования выращивания, TaniFund адаптирует каждую кредитную оценку на основе сельскохозяйственных рисков и рыночного риска для каждого товара в дополнение к типичной оценке и процессу E-KYC для заемщика », — пояснил он. «Помимо кредитного скоринга, наличие TaniSupply и TaniHub в качестве резервного покупателя в экосистеме также помогает снизить риск каждой ссуды. TaniFund стремится и дальше совершенствовать свою систему кредитного рейтинга за счет более интеллектуальной обработки данных и более совершенных моделей машинного обучения ».

Памитра сказал, что TaniHub будет использовать новое финансирование для создания восходящей и средней частей своей цепочки поставок — другими словами, новых площадей выращивания, центров обработки, упаковки и складов. Компания также расширит свой охват за пределы Явы и Бали, чтобы закупать и продавать на местном уровне, и продолжит совершенствовать свою модель прогнозирования спроса и предложения, чтобы помочь фермерам планировать выращивание сельскохозяйственных культур и сроки с целью уменьшения колебаний цен и поддержания стабильного предложения. Памитра добавила, что TaniHub также изучит технологии точного земледелия.

За последние пару лет TaniHub начал экспортировать несколько видов фруктов и специй в Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Южную Корею. По словам Памитры, в этом году он планирует сосредоточиться на расширении в Индонезии, поскольку там рынок продуктов питания и напитков оценивается в 137 миллиардов долларов, а индонезийский сельскохозяйственный сектор все еще сильно фрагментирован.

Несмотря на пандемию COVID-19, TaniHub заявляет, что в 2020 году ему удалось увеличить выручку на 600% в годовом исчислении, поскольку спрос на онлайн-продукты питания увеличился.

«Мы отложили план расширения нашего филиала и сосредоточились на увеличении семи существующих складов, поскольку в сегменте B2C и процессе адаптации фермеров наблюдался всплеск спроса. Это принесло нам пользу, поскольку покупка свежих продуктов через Интернет значительно возросла, а готовность фермеров работать с нами стала чрезвычайно высокой, поскольку местные традиционные рынки были закрыты из-за ограничений », — сказал Памитра. «После COVID-19 рвение провинциальных правительств к открытию коммуникаций для TaniHub для работы с местными фермерами и малыми и средними предприятиями в их регионе было весьма эффективным».

В настоящее время TaniHub работает с несколькими правительственными агентствами Индонезии, включая Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства и Министерство кооперативов и малых и средних предприятий, чтобы привлечь больше фермеров, предприятий общественного питания и увеличить экспорт.

В заявлении для прессы директор по управлению портфелем MDI Ventures Сандхи Видьястхана сказала: «TaniHub Group играет важную роль в преобразовании сельскохозяйственного сектора и доказала, что ее присутствие может оказать положительное влияние на качество жизни фермеров. Мы надеемся, что наши инвестиции помогут им продолжить свою работу и охватить все больше и больше фермерских сообществ Индонезии ».