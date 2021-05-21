 

Кроссовер Volvo ХС40 в апреле стал бестселлером марки в РФ в апреле 2021 года

21.05.2021, 12:32, Новости дня
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Шведский бренд Volvo продал на российском рынке в апреле свыше 890 новых машин.

Данный результат в 9,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2021 года продажи техники бренда Volvo составили свыше 2,6 тысяч автомобилей, что соответствует приросту на 50%. Самым продаваемым остается кроссовер Volvo XC40, на который пришлись свыше 280 продаж в России. На втором месте по популярности остается модель полноразмерного кроссовера XC90 259 сделками в РФ.

В тройку самых продаваемых автомобилей шведской марки также попал кроссовер XC60, который приобрели 127 клиентов. Вместе с тем в дальнейшем прогнозируется продолжение положительной динамики спроса на отечественном рынке.



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