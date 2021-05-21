 

Представлены умные часы Watch 2 Pro с поддержкой 90 спортивных режимов

21.05.2021, 12:32, Новости дня
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Расширенный функционал и весьма умеренная цена – это главные преимущества новых умных часов Realme, представленных во время последней презентации.

По словам производителей, в розничную торговлю наручный гаджет попадет с базовой ценой всего в 70 американских долларов. Однако модель Watch 2 Pro способна отслеживать сразу девяносто спортивных режимов. Открытие продаж намечено на 29 мая.

Представители компании рассказали, что умные часы могут отслеживать состояние организма круглосуточно. Когда вы спите, занимаетесь делами или спортом, они измеряют пульс и подают сигнал, если что-то не так. Гаджет связывают со смартфоном через Bluetooth 5.0. дополнительная функция – наличие GPS-навигации.



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