 

Солнечный ожог: мазать ли кожу сметаной?

21.05.2021, 12:28, Разное
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Солнечный ожог — это воспалительная реакция тканей, вызванная повреждением ДНК кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. Чаще всего это происходит на солнце, но обгореть можно и в солярии. Симптомы хорошо знакомы многим из нас: покраснение кожи, которая становится горячей на ощупь и очень чувствительна к любому контакту, иногда чувство усталости и головокружения. При более сильном ожоге (II степени) могут возникнуть волдыри.

Больше всего солнечным ожогам подвержены люди со светлой кожей, и чем она светлее, тем сильнее поражение, причем это может случиться за считанные минуты. В свою очередь, обладатели смуглой кожи обгорают дольше, либо же они получают ожог только в самых экстремальных случаях, потому что их организм производит больше меланина — пигмента, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Как правило, легкий солнечный ожог, то есть без сильного раздражения и волдырей, проходит в течение 3-5 дней,, но в более серьезных случаях восстанавливаться придется до двух недель. Факторы, ослабляющие иммунную систему, могут замедлить заживление, в том числе сахарный диабет, ожирение, курение, нарушения кровообращения.

Что делать, если кожа обгорела?

К сожалению, специфического лечения солнечных ожогов не существует, можно только облегчить дискомфорт и ускорить заживление. Вот что рекомендует Американская ассоциация дерматологии:

  • Почаще принимайте прохладный душ или ванну, чтобы облегчить боль, а потом промокните кожу сухим полотенцем, оставив на ней немного влаги. Когда кожа немного подсохнет, нанесите увлажняющий крем.
  • Используйте крема и лосьоны, содержащие экстракт алоэ вера, который оказывает успокаивающее и заживляющее действие и предотвращает шелушение. Можно также использовать средства с гидрокортизоном.
  • Если боль сильная, примите ибупрофен или аспирин, которые также помогут снять отек.
  • Пейте как можно больше воды. Солнечный ожог «притягивает» жидкость к поврежденным участкам кожи, и обильное питье поможет избежать обезвоживания.
  • Носите закрытую одежду, лучше из плотных тканей, через которые не проникает солнечный свет. Но ни в коем случае не обтягивающую — это может усилить раздражение и болезненные ощущения.
  • Пейте больше воды. Солнечный ожог «тянет» жидкость из организма, и обильное питье помогает предотвратить обезвоживание. 

Можно также прикладывать холодные компрессы к самым пораженным участкам, чтобы охладить кожу, а в прохладную ванну добавлять несколько столовых ложек соды и одну чашку геркулеса — это поможет уменьшить воспаление.

А вот чего нельзя делать ни в коем случае:

  • Не мажьте кожу сметаной и другими молочными продуктами. Даже если именно так ваша бабушка лечила вас от солнечных ожогов в детстве, все равно не мажьте — молочные кислоты и продукты брожения могут спровоцировать непредсказуемые химические реакции.
  • И тем более не используйте подсолнечное, кокосовое или любое другое растительное масло. Оно создает плотную пленку, которая не пропускает воздух и препятствует теплообмену. В результате обожженная кожа не охлаждается, а наоборот, еще больше перегревается, что может усугубить раздражение и привести к отеку.
  • Забудьте и про другие «дедовские» методы вроде компрессов из чая, сырых овощей и фруктов, при ожоге они могут спровоцировать аллергические реакции.
  • Не используйте скрабы, жесткие мочалки и другие отшелушивающие средства. Это еще один опасный миф: если кожа начала «облезать», надо ускорить этот процесс. Но подобные манипуляции могут усилить раздражение. Просто дайте пораженной коже отделиться естественным путем.
  • Не прокалывайте волдыри. Да, это неприятно и неэстетично, но волдыри защищают пораженные участки от инфекции до ее заживления.

ВАЖНО! Помните, что солнечный ожог, даже легкий — это совсем небезопасно. Он не только ускоряет старение кожи, но и в большинстве случаев является основной причиной базальноклеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы — очень агрессивных онкозаболеваний. Используйте солнезащитные крема и не злоупотребляйте пребыванием на солнцем, особенно если у вас светлая кожа.



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