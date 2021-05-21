 

Певец Алексей Чумаков уверен, что «Евровидение» может стать могилой для артиста

21.05.2021, 12:26, Разное
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Российский певец Алексей Чумаков высказал уверенность в том, что «Евровидение» может стать для артистов, участвующих в нем, могилой. При этом исполнитель назвал имя того, кто должен был представлять Россию в этом году.
Ежегодно песенный конкурс «Евровидение» привлекает внимание телезрителей и артистов множества стран, однако совсем другое мнение о шоу у Алексея Чумакова. Российский певец назвал мероприятие сомнительным и не дающим никаких перспектив его участникам. Более того, певец считает, что звезды рискуют своей карьеров, представляя свою страну.

Сам Алексей Чумаков неоднократно имел возможность поехать на «Евровидение» от России, однако ни разу не воспользовался этим шансом. Причиной этого звезда назвал бесперспективность конкурса, который абсолютно ничего не дает участникам. Даже в случае победы российские артисты ни разу не добились популярности за рубежом, что особенно обескураживает и лишает всякого смысла все старания покорить сцену главного песенного конкурса Европы.

К тому же, уверен Чумаков, «Евровидение» давно стал слишком заполитизированным, из-за этого часто талант играет в нем второстепенную роль, уступая сугубо меркантильным интересам в продвижении определенных идей. Кроме того, всех участников, кроме лидера, зрители попросту забывают, а в родной стране их могут даже превратить в своеобразных «мальчиков для битья». Из-за этого исполнитель сравнил конкурс с могилой для артистов.

При этом Алексей Чумаков назвал звезду, которая, по его мнению, должна была представлять Россию на «Евровидении», это его хороший товарищ Александр Панайотов. В этом году, напомним, на сцене в Роттердаме от РФ выступает певица Манижа, уже вышедшая в финал, за победу в конкурсе она будет бороться уже завтра, 22 мая, в финале шоу.

Источник: aif.ru



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