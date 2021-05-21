54-летняя Хайек перед камерой развела ноги

“Спасибо, Зое Макконнелл, за суперклассные фотографии”, – написала Хайек.

Она запечатлена в брюках и блузе цвета слоновой кости и босоножках на каблуках в тон одежде. Для одного из снимков Хайек позировала, сидя на корточках и разведя ноги в стороны.

Актриса также добавила ролик с быстрым просмотром опубликованного в печатном издании материала. На других снимках она запечатлена в красной и синей полупрозрачной одежде.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

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