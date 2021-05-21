 

Pfizer, Novavax, AstraZeneca и Sinovac. Шмыгаль озвучил график поставок более 40 млн доз вакцин в Украину

21.05.2021, 12:24, Новости дня
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По информации премьера в Украину на сегодняшний день поставлено 2,5 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 18 тыс. украинцев, при этом протестированная возможность вакцинации составляет более 80 тыс. человек в сутки.

“Что касается подписанных контрактов. С компанией Pfizer – на 21,2 млн доз вакцин. Из них 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе 240 тыс. доз уже поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз, во втором квартале – 500 тыс. Другие поставки – в третьем и четвертом квартале соответственно”, – объяснил он.

Кроме этого, подписала контракты на покупку 10 млн доз вакцины Novavax.

“4 млн доз поступят в августе, затем по 2 млн доз ежемесячно”, – продолжил глава правительства.

Еще более 10 млн доз вакцины Украина получит от AstraZeneca, из которых 6,8 млн – по COVAX, а 2 млн – от Serum Institute of India.

“1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По 100 тыс. нам также обещают наши страны-партнеры” По 500 тыс.  доз от Serum института может быть поставлено в мае, июне и июле. Уже поставлены почти 900 тыс. доз”, – отметил Шмыгаль.

Что касается вакцины Sinovac, Украина получит 1,9 млн доз, добавил глава правительства.

“И соответственно также график: 26 мая – 500 тыс. и еще 200 тыс. доз в начале июня”, – резюмировал премьер.

Контекст:

В Украине по состоянию на 21 мая было сделано более 1 млн прививок, вакцинированы 971 034 человек. Из них завершили вакцинацию почти 61 тыс. человек. По данным Госстата на 1 апреля 2021 года, численность населения в Украине составляла почти 41,5 млн человек 

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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