“Мой мужчина может любить меня или умереть”. Могилевская в клипе отомстила возлюбленному за предательство. Видео

“Мой мужчина может любить меня или умереть, по-другому никак!” – завила певица, анонсируя премьеру клипа. По сюжету героиня Могилевской мстит возлюбленному за то, что он “ранил нежное сердце острым ножом”.

В комментарии к видео отмечается, что новая видеоработа Могилевской символизирует начало страстного периода в ее жизни.

ВИДЕОВидео: MOGILEVSKA / YouTube

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

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