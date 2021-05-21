“Мой мужчина может любить меня или умереть”. Могилевская в клипе отомстила возлюбленному за предательство. Видео
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“Мой мужчина может любить меня или умереть, по-другому никак!” – завила певица, анонсируя премьеру клипа. По сюжету героиня Могилевской мстит возлюбленному за то, что он “ранил нежное сердце острым ножом”.
В комментарии к видео отмечается, что новая видеоработа Могилевской символизирует начало страстного периода в ее жизни.
ВИДЕОВидео: MOGILEVSKA / YouTube
Контекст:
Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.
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