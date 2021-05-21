 

В Хмельницкой области СБУ задержала боевика “ЛНР”, который собирал данные о ВСУ

21.05.2021, 12:24, Новости дня
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Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника спецслужб РФ. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

“Агента задержали  “на горячем” во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ для передачи информации российским спецслужбам”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьями, – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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