Нардеп Козак покинул Украину при помощи белорусского бизнесмена Воробья, приближенного к Лукашенко – “Схемы”

Отмечается, что своим самолетом Козак воспользоваться не мог, поскольку на него и на обслуживающие компании Украина наложила санкции. По информации источников из сферы авиаперевозок и в силовой структуре, 24 февраля нардеп находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, который базируется в Минске, и им пользуется сам Воробей и главные менеджеры его компаний.

Расследователи утверждают, что когда самолет уже готовили к взлету, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу, но позднее все же выпустили в Минск, откуда борт сразу вылетел в Москву. С тех пор в Украину Козак не возвращался.

По данным журналистов, перед этим, 14 февраля, Козак летал из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании “Красный бор”, связанной с ключевыми активами Воробья. 19 февраля нардеп возвращался из Минска в Киев с Александром Храмцовым – директором “Нефтебитумного завода”, связанного с Воробьем.

Ни Козак, ни Воробей на запросы журналистов не ответили.

Воробей владеет в Беларуси крупнейшим частным нефтетрейдером “Интерсервис” (в который входит компания “Нефтебитумный завод”), “Абсолютбанком” и еще рядом предприятий. TUT.BY писал, что после введения санкций ЕС в декабре 2020 года Воробей перестал официально владеть этими предприятиями – конечными бенефициарами указаны топ-менеджеры банка.

В Украине Воробей владеет 51% акций компании “Прикарпатзахідтранс” (фирма эксплуатировала часть нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, который СНБО поручил вернуть в госсобственность).

Кроме того, Воробей хотел купить банк в Украине, но ему отказал НБУ.

“Белорусские новости” писали, что Воробья называют “кошельком” Александра Лукашенко.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”. Медведчук заявлял, что Козак находится на лечении в Беларуси.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, на него надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн. Медведчук назвал дело политически мотивированным.

20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

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