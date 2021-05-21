Мнение: День Победы над Израилем

Палестинцы празднуют победу над Израилем в 11-дневной войне.

После объявления Израиля о перемирии, палестинские города, включая Сектора Газа захлестнули празднования победы над Израилем с демонстрациями, салютами и народными гуляниями.

Ниже, празднования в Газе.

И еще.

Как не трудно догадаться, больших проблем у ХАМАС и Исламского Джихада с набором новых рекрутов не будет.

Руководство ХАМАС заявляет о своей победе и смеется над заявлениями Нетаньяху по поводу уничтоженных тоннелей, утверждая, что боевики ХАМАС по-прежнему передвигаются по тоннелям в Газе.

В Израиле довольно мрачное настроение – острая критика справа по поводу "отказа от завершения операции против ХАМАС" и рассуждения про "пиррову победу ХАМАС". Причин для уличных празднований разумеется не наблюдается.

Также стало известно, что в восстановлении Сектора Газа примет участие Китай.

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