Мнение: Нежизнеспособная концепция

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии без предварительных условий. Фактически это завершение этого периода войны, но этот матч идет без ограничений по времени. Никаких сомнений, что перемирие временное, нет.

Концепция «два народа — два государства» на одной территории не работает. И, по всей видимости, работать не будет. В этнических и межнациональных конфликтах при этом понятие справедливости отсутствует в принципе — есть только победитель и побежденный. Если победитель не выявлен, а побежденный себя таковым не признает, то конфликт будет продолжаться до бесконечности. Собственно, это и есть израильско-палестинская ситуация.

Война при этом становится нормой, а политики встраивают себя и свои интересы именно в наличие неразрешимого конфликта. А потому они либо продают этот конфликт, зарабатывая на нем, либо списывают на конфликт свои просчеты и провалы.

Первым занимается ХАМАС, для которого жертвы и разрушения — это медийная упаковка его товара, который он презентует окружающему пространству и взамен получает солидное вознаграждение. Это банальный бизнес, поэтому зрелище разрушенных домов, убитых детей и женщин — просто маркетинг. (Кстати, учитывая, что около трети ракет ХАМАС даже не вылетают за пределы сектора Газа, то немалую часть жертв и разрушений стоит записывать именно на свой счет)

Израиль тоже вполне устраивает наличие бесконечного конфликта. Прямо сейчас в стране политический кризис, уже несколько лет израильтяне не могут толком создать правительство, нынешний премьер — предельно неоднозначный политик, а потому война — очень неплохой сюжет для переключения внимания и сброса накопившихся внутренних проблем. Цинизма у израильских политиков поменьше, чем у ХАМАС, но приоритеты у них примерно те же.

В любой системе отношений всегда есть базовое противоречие, лежащее в ее основе. Не решая это противоречие, можно бесконечно заниматься его последствиями. Это как с болезнью — либо лечить причину, либо симптомы.

Конфликт Израиль-Палестина очевидно имеет такое базовое противоречие. Это концепция существования двух государств на одной территории. Концепция нежизненная и неразрешимая. Любое решение, лежащее в рамках этого противоречия, будет промежуточным и не окончательным.

Соответственно, нужно искать выход в иной парадигме отношений. Возможно, в системе «два народа — одно государство». Если нынешняя не работает, то поиск работающей оправдан и рационален.

Однако и Израиль, и Палестина уже встроены в концепцию бесконечной войны, их политикам в ней комфортно, за рамками этой системы они могут оказаться ненужными (и скорее всего, окажутся). Новая модель потребует новых политиков, поэтому немедленно встанет вопрос — что делать с нынешними. У которых, между прочим, власть. И которые должны от нее буквально добровольно отказаться, причем без гарантий на положительный результат.

Понятно, что они предпочтут продолжать существовать в той системе отношений, которая есть сейчас, даже если она — полный банкрот.

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