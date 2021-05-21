Эксперт – украинцы рискуют погибнуть на чужой войне за интересы Запада

Заслуженный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что Украина сегодня не является самостоятельным и суверенным государством, а полностью находится под контролем Запада, который использует страну для борьбы с Россией. Эксперт в беседе с читателями портала «Главред» также посоветовал украинцам хорошо подумать, хотят ли они погибнуть на чужой войне за интересы западных стран.



Reuters

Запад полностью контролирует Украину, которая более не является самостоятельным и суверенным государством. Об этом в беседе с читателями портала «Главред» заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов. Эксперт добавил, что Украина в финансовом плане интересна Западу как источник сырья. Кроме того, военно-политический контроль над Украиной для Запада крайне важен для постоянной борьбы с Россией.

«По сути, Украине навязали роль копья, нацеленного на Россию, с перспективой создания на её территории баз НАТО, размещения военных аэродромов, ракетных установок. Таким образом, НАТО приближается на такую дистанцию к сердцу РФ — к Москве и другим городам, при которой в случае военного столкновения Россия, скорее всего, понесёт огромные и невосполнимые потери», — рассказал Суслов.

Он также посоветовал украинцам подумать: хорошо ли быть передовой линией фронта, особенно на чужой войне, где у граждан страны появится возможность погибнуть за интересы Запада.

«Так или иначе Украина становится форпостом военно-политической борьбы. Соглашаясь на такую роль, она становится непривлекательной для инвестиций. Какой идиот будет инвестировать в такую страну? Тем более что эта ситуация хроническая и она будет продолжаться», — добавил эксперт.

Суслов уверен, что те украинцы, кто поумнее, пообразованнее и подальновиднее, уезжают с Украины, особенно молодёжь. В результате Украина лишается своего будущего и превращается в военно-политический форпост Запада.