 

Эксперт – украинцы рискуют погибнуть на чужой войне за интересы Запада

21.05.2021, 12:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заслуженный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что Украина сегодня не является самостоятельным и суверенным государством, а полностью находится под контролем Запада, который использует страну для борьбы с Россией. Эксперт в беседе с читателями портала «Главред» также посоветовал украинцам хорошо подумать, хотят ли они погибнуть на чужой войне за интересы западных стран.


Reuters

Запад полностью контролирует Украину, которая более не является самостоятельным и суверенным государством. Об этом в беседе с читателями портала «Главред» заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов. Эксперт добавил, что Украина в финансовом плане интересна Западу как источник сырья. Кроме того, военно-политический контроль над Украиной для Запада крайне важен для постоянной борьбы с Россией. 

«По сути, Украине навязали роль копья, нацеленного на Россию, с перспективой создания на её территории баз НАТО, размещения военных аэродромов, ракетных установок. Таким образом, НАТО приближается на такую дистанцию к сердцу РФ — к Москве и другим городам, при которой в случае военного столкновения Россия, скорее всего, понесёт огромные и невосполнимые потери», — рассказал Суслов.

Он также посоветовал украинцам подумать: хорошо ли быть передовой линией фронта, особенно на чужой войне, где у граждан страны появится возможность погибнуть за интересы Запада. 

«Так или иначе Украина становится форпостом военно-политической борьбы. Соглашаясь на такую роль, она становится непривлекательной для инвестиций. Какой идиот будет инвестировать в такую страну? Тем более что эта ситуация хроническая и она будет продолжаться», — добавил эксперт.

Суслов уверен, что те украинцы, кто поумнее, пообразованнее и подальновиднее, уезжают с Украины, особенно молодёжь. В результате Украина лишается своего будущего и превращается в военно-политический форпост Запада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США

14.11 / Иран начал испытания вакцины от COVID-19 на людях

16.09 / Песков заявил об отсутствии дефицита общения между Путиным и Лукашенко

03.02 / Несколько центральных станций метро закрыли в Москве

10.10 / Гаспарян оценил признание экс-главы ЦРУ о Навальном во главе России

21.12 / Гривна немного подешевела к доллару

29.01 / Еврокомиссия разрешила поставки третьей вакцины от COVID-19 в ЕС

18.01 / В РФ представлен прототип беспроводного телевизора

24.11 / Пока Европа не может договориться, авторитарные страны идут вперёд

30.09 / Листерман: Буду продавать презервативы. “Одень себе на х…й “Листерман!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика