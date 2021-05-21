 

В Крыму решили строить ледоколы

21.05.2021, 12:06, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на судостроительном заводе «Море» в Феодосии ледоколы, соответствующее предложение уже направлено в правительство.

«Считаем необходимым определить судостроительный завод «Море» единственным исполнителем по серийному строительству гражданских судов в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», а также федеральных проектов «Северный морской путь» и «Морские порты России». Первым проектом предполагается строительство пяти буксирно-спасательных судов в период до 2024 года, вторым – четырех ледоколов. Этот вопрос прорабатывается», – передает РИА «Новости» слова Аксенова, выступившего с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.

Он подчеркнул, что соответствующие предложения уже внесены в правительство Российской Федерации.

Кроме того, по его словам, предлагается создать научно-производственное подразделения Вооруженных сил РФ в Керчи для решения задач в интересах министерства обороны с привлечением завода «Залив».

Напомним, в декабре четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 заложили на «Балтийском заводе».



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