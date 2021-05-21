В Приморье при мытье посуды погибла школьница

В одном из домов в поселке Смоляниново Шкотовского района Приморского края было обнаружено тело 15-летней девочки, передает РИА ФАН. Сообщается, что трагедия произошла в тот момент, когда мать ребенка была на работе. Школьница пришла с уроков и решила заняться домашними делами. Во время мытья посуды ее ударило током. На проводе, через который к электросети подключается установленная возле раковины печь, было обнаружено повреждение.