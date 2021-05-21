 

В Приморье при мытье посуды погибла школьница

21.05.2021, 12:00, Разное
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В одном из домов в поселке Смоляниново Шкотовского района Приморского края было обнаружено тело 15-летней девочки, передает РИА ФАН. Сообщается, что трагедия произошла в тот момент, когда мать ребенка была на работе. Школьница пришла с уроков и решила заняться домашними делами. Во время мытья посуды ее ударило током. На проводе, через который к электросети подключается установленная возле раковины печь, было обнаружено повреждение.



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