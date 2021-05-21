В МИД прокомментировали учения НАТО в Черном море

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала наращивание военной активности НАТО возле российских границ, передает RT. Она обратила внимание на военные маневры Defender Europe 2021, которые являются самыми крупными учениями военного блока за последние 25 лет и проходят на Черном море и на территории Украины. Подобное наращивание военной активности полностью соответствует агрессивным планам Киева, уверена Мария Захарова. Урегулированию конфликта в Донбассе такой подход, наоборот, только мешает.