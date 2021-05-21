Министр энергетики США предложила топить белым углём

20 мая 2021 на заседания по вопросам расизма в сфере энергетики, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявила о начале антирасисткой трансформации подведомственного производства.

Первым шагом трансформации станет полный отказ от черного каменного угля с переходом на отопление белым углем.

– Мы считаем ужасным, что нам приходится сжигать черный уголь для отопления домов белых людей. С помощью перехода на белый уголь мы покажем нашу солидарность с афроамериканским населением нашей страны. Угнетению надо положить конец? – заявила Дженнифер Грэнхолм.

Также министр призвала президента США Джо Байдена запретить добычу и продажу черного угля, сравнив её с работорговлей. Следующим шагом инклюзивной траснформации планируется отказ от использования газа для отопления, так как по заявлению Дженнифер “газ ассоциируется с антисемитским оружием времен Холокоста”.

Трансформация будет длиться 3 года и должна закончиться в первом квартале 2024.

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