Ким Кардашьян отметила день рождения младшего сына Псалма без Канье Уэста

Младший ребенок в семье теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста появился на свет 10 мая 2019 года. В этом году мальчику, которого родители назвали Псалмом, исполнилось уже 2 года. Спустя десять дней после дня рождения его знаменитая мама опубликовала фото с праздника по такому радостному поводу в своем Instagram.

Судя по фотографиям, праздник удался и был тематический. На специально-оборудованной для детей площадке появились небольшой, но самый настоящий экскаватор-погрузчик, машина для землеройных работ, оранжевые конусы, которые используют ремонтники дорог, а детская песочница была полна игрушечных машинок и башенных строительных кранов. Именинник щеголял в защитной каске и оранжевом сигнальном жилете.

Напомним, Псалм Уэст родился 10 мая 2019 года и стал четвертым ребенком в семье Ким и Канье. У них уже подрастают 7-летняя Норт Уэст, 5-летний Сейнт Уэст и 3-летняя Чикаго Уэст. Необычное имя мальчику дали только спустя неделю, чем удивили интернет-пользователей: ведь раньше Ким говорила, что назовет сына Робертом – в честь брата и покойного отца.

Если бы коронавирус не внес свои коррективы в жизнь людей, чета Кардашьян-Уэст наверняка закатила бы год назад пышный семейный праздник. Родственники мальчика поздравили малыша онлайн, что не могло не порадовать поклонников реалити-семьи, ведь их взору открываются снимки и видео, которые ранее “пылились” в телефонах их кумиров и ждали своего часа.

Ким и Канье с детьмиКликните на фото для просмотра галереи