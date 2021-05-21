Компания TSMC совершила прорыв в разработке техпроцесса 1 нм

Как сообщают представители компании TSMC, их специалисты совместно с учеными из Тайваня и США совершили настоящий прорыв в разработке техпроцесса 1нм. Впрочем, внедрение данной технологи в производстве чипов произойдет не сразу. Дня начала изготовитель процессоров планирует представить устройства 3 нм, в которые вложено уже много сил.

Напомним, что ранее американская IBM сообщала, что уже практически готова наладить выпуск продукции по техпроцессу 2 нм.

Тем временем TSMC напоминает, что по плану первые чипы 3 нм выйдут с их конвейера во второй половине будущего года. Для перехода на 1 нм понадобится еще несколько лет. Дело не столько в технической неготовности, сколько в коммерческой целесообразности, говорят специалисты.