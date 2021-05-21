 

Cadillac Escalade нового поколения появится в РФ в июне 2021 года

21.05.2021, 11:28, Разное
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В июне 2021 года на рынке РФ появится внедорожник Cadillac Escalade нового поколения. Кроме того, можно будет приобрести модель Cadillac Tahoe. Бренд планирует укрепить свои позиции на российском авторынке.
Презентация Cadillac Escalade намечена на 21 июня, но пока дата является предварительной. Внедорожник нового поколения отличается особой роскошью, его наделили топовыми техническими характеристиками. Автомобиль получил независимую заднюю подвеску, которая обеспечит улучшенное управление. Водителю и пассажирам будет комфортно находиться в просторном салоне. Экстерьер выделяется за счет передних фар, большой радиаторной решетке с хромированными элементами.

Под капотом Cadillac Escalade расположена 6,2-литровая «восьмерка», способная выдавать 420 лошадиных сил. Также возможен вариант наличия 3-литрового турбодизеля на 277 лошадиных сил.

В салоне внедорожника присутствует современный мультимедийный комплекс, в отделке производитель использовал кожу и дерево. Автомобиль может похвастаться улучшенной навигацией, камерой кругового обзора, аудиосистемой с 36 динамиками.

Источник: www.avtovzglyad.ru



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