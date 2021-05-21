“Взгляд упал на лапы и стало подташнивать”, “Ох, какие стопы”. Волочкова сняла пуанты перед камерой
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“Поработать я люблю!” – написала она.
Волочкова перед камерой сняла пуанты и крупным планом продемонстрировала голые ноги.
“Ой, ну я нарепетировалась. До седьмого пота, как говорится. Ленточки, все у меня мокрое”, – рассказала балерина.
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Подписчики прокомментировали ролик.
“Сначала смотрела на лицо, потом взгляд упал на лапы и что-то стало подташнивать”, – призналась gulnara_kk636.
“Настенька, так жалко ваши ножки… Они же, наверное, очень болят. Вы трудяга, отдыхайте чаще”, – призвала _sofie_wolff.
“Ох, какие стопы у вас, Анастасия”, – написала annaivanova17588.
Контекст:
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
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