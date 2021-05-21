 

“Взгляд упал на лапы и стало подташнивать”, “Ох, какие стопы”. Волочкова сняла пуанты перед камерой

21.05.2021, 11:26, Новости дня
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“Поработать я люблю!” – написала она.

Волочкова перед камерой сняла пуанты и крупным планом продемонстрировала голые ноги.

“Ой, ну я нарепетировалась. До седьмого пота, как говорится. Ленточки, все у меня мокрое”, – рассказала балерина.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики прокомментировали ролик.

“Сначала смотрела на лицо, потом взгляд упал на лапы и что-то стало подташнивать”, – призналась gulnara_kk636.

“Настенька, так жалко ваши ножки… Они же, наверное, очень болят. Вы трудяга, отдыхайте чаще”, – призвала _sofie_wolff.

“Ох, какие стопы у вас, Анастасия”, – написала annaivanova17588.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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