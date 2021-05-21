Тынный: Акциз на “зеленую” энергию приведет к еще большему разворовыванию государственных энергокомпаний

“Социалисты во власти хотят воровать деньги “зеленых” инвесторов в зеленую энергетику. Когда кто-то думает, что иностранным инвесторам будет лучше, то на самом деле нет. Потому что была изъята определенная гарантия из закона о защите иностранных инвестиций. Поэтому надеяться на то, что в Украине будет идти обновление производственной базы, не стоит”, – сказал Тынный.

Эксперт сообщил, что в Украине предприятия по производству электроэнергии изношены почти на 90%.

“Вот в этом году почему так власть спешит достроить запорожские мосты? Потому что Днепрогэсу 90 лет и дамбу надо ремонтировать. Атомные электростанции почти все отработали свой ресурс. Все, что связано с государственной энергетикой, это всегда кража. Поэтому и привлекали частных инвесторов, чтобы строить новую чистую возобновляемую энергетику, но социалисты во власти – это беда. Они всегда один раз воруют и никогда не останавливаются”, – заявил он.

Государство не рассчитывается с предприятиями возобновляемой энергетики по долгам, из-за чего иностранные инвестиции уходят из страны, а в случае введения еще и акциза на “зеленую” энергию этот процесс ускорится, считает Тынный.

“В августе прошлого года, когда был достигнут тяжелый компромисс, были проголосованы изменения в закон Украины об альтернативных источниках энергии. И там статья 9.4 – это и была такая оговорка об отсутствии дальнейших изменений законодательства. Но сразу через полгода решили поднимать”, – отметил Тынный.

Контекст:

Власти хотят ввести акцизный налог на продажу “зеленой” электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта “Экономическая правда”.

На начало мая уровень расчетов перед инвесторами в ВИЭ в Украине составляет 22%, из 22,4 млрд грн прошлогоднего долга государство заплатило только 5 млрд грн, сообщил “Главком”.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов. Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей Договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

Такие же иски могут подать еще до 10 инвесторов, отметил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

—