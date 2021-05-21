 

Европейский инвестбанк выделит Украине €50 млн на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

21.05.2021, 11:26, Новости дня
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“Есть соглашение со Всемирным банком на $90 млн. Кроме этого, на $90 млн, из которых будет часть использована на закупку вакцин. Еще €50 млн получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию в государстве”, – сказал премьер-министр.

Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за выделенные 10 млрд гривен из госбюджета на вакцинацию.

“Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно”, – добавил он.

Контекст:

В Украине по состоянию на 21 мая было сделано более 1 млн прививок, вакцинированы 971 034 человек. Из них завершили вакцинацию почти 61 тыс. человек.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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