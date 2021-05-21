“Пока молодая, давай”, “А что, яичко уже отложено?” Тина Кароль показала сына и заявила, что хочет еще “птенцов”

“Мой птенчик уже выше меня! Нужны еще птенцы”, – подписала она снимок. Рядом с текстом певица добавила три иконки в виде вылупившихся из яиц птенцов.

Поклонники артистки разместили фото на официальной фан-странице, чтобы обсудить новую публикацию.

“Тиночка, пока молодая, давай птенцов – и все чтобы были похожи на тебя. Веня – копия мамули”, – отреагировали на заявление артистки поклонники.

“А что, яичко уже отложено – пора высиживать птенчика? Шутка, но желаю, чтобы это побыстрее сбылось”, – прокомментировали фаны.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Тина Кароль не впервые намекает на то, что хочет вновь стать матерью. По словам певицы, она хочет родить дочь.

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