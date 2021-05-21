Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль с 23 мая

Авиакомпании приостановили все полеты в Тель-Авив из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Отмечается, что решение о возобновлении полетов принято на фоне вступления в силу режима прекращения огня между сторонами с 2.00 21 мая.

О возможности возобновления рейсов из Киева в Тель-Авив с 24 мая 2021 года заявили также в компании “Международные авиалинии Украины”. В то же время рейсы Одесса – Тель-Авив – Одесса отменены до 31 мая 2021 включительно.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

На фоне обстрелов из Газы 13 мая аэропорт Бен-Гурион в Израиле закрыли для прилетов.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и палестинского Исламского джихада, в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

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