 

Мнение: Финансовая ответственность

21.05.2021, 11:18, Разное
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Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность за это должен нести", — сказала Ракова на Московском международном онкологическом форуме.

В общем-то, на фоне заявлений: «Государство вас рожать не просило», «50 процентов вообще не должны доживать до пенсионного возраста» заявление Раковой вписывается в концепцию путинского людоедского режима полностью. Орден «За заслуги» уже должен готовиться к выдаче. Заслужила.

Концепция выглядит вполне просто. Вначале людей ограбили до нитки, затем у них отобрали социальную систему, а оставшуюся уничтожили «оптимизациями», загнали всех в карантинный концлагерь — и теперь выживших будут штрафовать за систематическое нежелание заниматься своим здоровьем.

Это примерно как заключенных Дахау расстреливать за признаки истощения. Впрочем, до такого даже нацисты не доходили, но российские фашисты и здесь опередили своих учителей.

Кстати, после того, как концлагеря освобождали, большая часть палачей банально не успевала дожить до суда — если их не расстреливали освободители, то рвали на тряпки заключенные. Интересно, у путинских хотя бы на это ума хватит, чтобы понять свои перспективы или они поймут всё только после того, как их поволокут на аппельплац?

Источник: Эль Мюрид



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