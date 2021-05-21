«Списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев

Правые экстремисты в Германии на протяжении ряда лет составляли базы данных на граждан, активно выступающих против их позиции, пишет немецкий телеканал N-TV. В ходе расследования полиция обнаружила три «списка врагов» с именами, адресами, телефонами и другими личными данными почти тысячи жителей Берлина, в том числе местных политиков Левой партии и журналистов.



Reuters

Правые экстремисты в Германии за последние пять лет сделали не менее четырёх баз данных с именами почти тысячи жителей Берлина, пишет немецкий телеканал N-TV.

В этих базах присутствуют такие личные данные, как имена и фамилии, адреса места жительства и прописки, телефонные номера и данные о занятости. Об этом стало известно от администрации Берлина после запроса, сделанного депутатами Левой партии в городском парламенте Берлина.

Три базы данных, которые также носили название «списков врагов», и, как сообщается, составлялись в основном на базе источников, находящихся в открытом доступе, полиция обнаружила во время обысков, связанных с расследованием серии нападений со стороны праворадикалов в берлинском районе Нойкёльн.

В администрации Берлина по этому поводу сообщили лишь, что речь в этом деле идёт о трёх инцидентах, касающихся представителей правой сцены Берлина. Отмечается, что в обширный сбор данных вошла также карта центров беженцев.

По данным немецкого телеканала, главный подозреваемый в серии нападений в районе Нойкёльн был инициатором создания по меньшей мере одного из «списков врагов». В этом перечне присутствовали, среди прочего, личные данные граждан, активно выступающих против правого экстремизма, местных политиков Левой партии и СДПГ, а также некоторых журналистов.

Серия нападений в Нойкёльне включает не менее 72 случаев, таких как поджоги и угрозы левым политикам и активистам, произошедшие преимущественно с 2016-го по 2018 год, напоминает немецкий телеканал N-TV.