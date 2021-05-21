 

Маск высказался о существовании инопланетян

21.05.2021, 11:08, Новости дня
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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.

«Насколько мы знаем, (мы) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков», – передает РИА «Новости» слова Маска по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание».

По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания». Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.

«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», – сказал он.

Маск также пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.

«А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», – сказал Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.

Ранее экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.



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