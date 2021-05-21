В ПАО «ОДК-Сатурн» определили победителей конкурса программно-проектного управления

21.05.2021, 11:09, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

В ПАО «ОДК-Сатурн» подвели итоги девятой конкурсной кампании на соискание премии в области программно-проектного управления (ППУ) 2020-2021 годов.

20 мая состоялось награждение победителей конкурса в четырех номинациях: «Старт года», «Проектная команда года», «Проект года» и «Лучший молодой руководитель проекта».

По словам начальника управления развития производственной системы ПАО «ОДК-Сатурн» Ильи Клейменова, «в рамках стратегии ОДК конкурс программно-проектного управления проходит в ПАО «ОДК-Сатурн ежегодно, начиная с 2013 года. Применение методов ППУ позволяет совершенствовать бизнес-процессы предприятия, эффективно и своевременно достигать поставленные цели в сложных межфункциональных проектах».

В номинации «Старт года» первое место присуждено проекту «Снижение времени испытания ремонтных двигателей SaM146» (руководитель проекта – Афанасьев Павел Леонидович, старший мастер производственного участка испытания двигателей SaM146). Второе место занял проект «Оптимизация процедуры аттестации руководителей и специалистов по вопросам в области качества» (руководитель проекта – Степанова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист по качеству). Третье место у проекта «Улучшение организации проверки конфигурации трубопроводов на технологичность» (руководитель проекта – Волгин Александр Владимирович, главный инженер корпуса).

В номинации «Проектная команда года» признан лучшим проект «Создание процедуры обучения рабочих и контролеров компетенциям в области качества» (руководитель проекта – Кузьмин Александр Михайлович, специалист по качеству).

В номинации «Проект года» первое место присуждено проекту «Разработка модернизированного компрессора низкого давления для двигателя российского регионального самолета» (руководитель проекта – Пятунин Кирилл Романович, начальник конструкторского отдела систем инженерного анализа). Второе место занял проект «Оптимизация работы БТК при освоении новых изделий» (руководитель проекта – Финеева Анна Николаевна, заместитель начальника отдела технического контроля ЦПК «Лопатки компрессора»). Третье место – проект «Повышение эффективности деятельности испытательных лабораторий» (руководитель проекта – Коваленко Елена Викторовна, инженер-технолог 2 категории).

В номинации «Лучший молодой руководитель проекта» отмечена руководитель проекта Финеева Анна Николаевна, заместитель начальника ОТК ЦПК «Лопатки компрессора».

Всего на конкурс было заявлено 23 проекта, в которых приняли участие 149 работников ПАО «ОДК-Сатурн» и 30 работников дочерней компании ЗАО «ВолгАэро». В числе критериев оценки: зрелость процессов проектного управления, значимость проекта для предприятия, новизна и уникальность управленческих решений, эффективность использования ресурсов. Наибольшая конкуренция в этом году зафиксирована в номинации «Лучший молодой руководитель проекта».

Максимальное количество проектов на конкурс представили подразделения, подчиненные генеральному конструктору. Один из них – проект-победитель в номинации «Проект года» – связан с повышением конкурентоспособности двигателей гражданского назначения. Он заключался во внедрении новых технологий в конструкцию компрессора низкого давления. В результате реализации проекта снижена масса и увеличен ресурс компрессора низкого давления двигателя для регионального самолета, сформирована единая цепочка разработок и исследований деталей из полимерных композиционных материалов, освоена новая технология горячей объемной штамповки титановых широкохордных лопаток вентилятора. Создана аппаратно-программная технология, объединяющая в себе координатно-измерительные методы (КИМ), процессы обработки результатов КИМ, а также процесс многодисциплинарной вероятностной (робастной) оптимизации. Финалом проекта стало испытание модернизированного компрессора низкого давления в составе двигателя. Все применимые технологии подтвердили свою эффективность. Потенциальный экономический эффект составил не менее 523 млн рублей.