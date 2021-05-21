 

Эксперт Монтян о пресс-конференции Зеленского: Нес чушь

21.05.2021, 11:02, Разное
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Эксперт отметила, что если в прошлом году глава страны еще пытался говорить что-то по делу, то сейчас он просто “несет чушь”. По ее словам, Владимир Зеленский больше не боится гнева украинцев, потому что знает, что продержится на посту до конца срока благодаря поддержке коллективного Запада.

Монтян считает, что теперь президент “будет творить все, что в голову взбредет”. Юрист заявила, что Зеленский стал еще наглее и не боится лгать журналистам в лицо. “Он несется по наклонной стремительным домкратом”, – подчеркнула она в разговоре с изданием “ПолитНавигатор”.

В ходе пресс-конференции украинский лидер дал понять, что его действиями руководят извне. Так, Зеленский предложил привлечь США к обсуждению конфликта в Донбассе. При этом президент не стал уточнять, в каком именно формате это должно произойти.

Примечательно, что Владимир Зеленский отказался говорить о главе России Владимире Путине. Он признался, что боится ухудшить отношения с Москвой неосторожными словами. Президент подчеркнул, что все его мысли заняты решением ситуации на юго-востоке Украины.

19 мая стало известно о том, что Киев представил свой вариант урегулирования конфликта в Донбассе. Все подробности – в этом материале.



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